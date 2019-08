Festival de GR no CIE

O CIE (Centro de Iniciação ao Esporte) Alice Martelli será palco neste sábado, a partir das 15h30, do Festival de Ginástica Rítmica, que reunirá aproximadamente 200 crianças de 5 a 14 anos de idade. Elas apresentarão a familiares e amigos o que aprenderam nas escolinhas da modalidade que funcionam no espaço inaugurado em dezembro de 2018. A entrada é gratuita.

Além de estreantes em competições, as apresentações contarão com atletas experientes no tablado, como a pequena Stefhany Beatriz Popoaztki, de apenas 9 anos. Apesar da pouca idade, ela ostenta o título de campeã nacional de 2018 na categoria pré-infantil e no mês passado garantiu vaga na seleção brasileira que em outubro disputará o Sul-Americano de Lima, no Peru. No mesmo mês, tentará o bicampeonato no Brasileiro, em Brasília (DF).

Outro nome forte da GR cascavelense, Júlia Lara, da categoria infantil, também se apresentará no Festival este sábado. Ela, que conquistou recentemente o título de campeã brasileira Nível 2 (não federadas) no aparelho maças, no campeonato realizado no Rio de Janeiro no mês de junho, conquistou ao lado de Luana Gonçalves Monteiro e Rafaela Stumpf Zawoski os três primeiros lugares – campeã, vice e terceiro, respectivamente – na 3ª etapa da Copa Oeste, realizada no último sábado (17), em Marechal Cândido Rondon.

As jovens, porém experientes ginastas cascavelenses, comandadas pela técnica Margarete Oliveira, preparam-se para o Campeonato Paranaense das categorias Pré-Infantil e Juvenil, que será realizado de 30 de agosto a 1º de setembro em São José dos Pinhais.