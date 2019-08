Festival Bola na Cesta e 1ª Copa de Basquete

O esporte da bola laranja proporcionará um dia de disputas e encontros neste sábado (17), com o 2º Festival Bola na Cesta, organizado pela Abasmavel (Associação do Basquete Masculino de Cascavel) e que será realizado no Ginásio da Unopar, Unidade Lago, a partir das 8h.

O evento vai reunir crianças e adolescentes que fazem parte dos polos de treinamento coordenados pela Associação. A expectativa é de que mais de 60 atletas, além de pais e toda a comunidade escolar, participem do Festival.

A Abasmavel investe na divulgação do basquete nas escolas públicas de Cascavel por acreditar no papel determinante do esporte tanto no desenvolvimento físico como no amadurecimento emocional das crianças, dando a elas novos objetivos e oportunidades de vida. Atualmente, são seis polos de ensino da modalidade na cidade, sendo quatro em colégios estaduais, um em escola municipal e um no Ciro Nardi (ver locais mais abaixo).

QUADRANGULAR

Paralelamente ao Festival Bola na Cesta, o Ginásio da Unopar recebe neste sábado (17) e domingo (18) a 1ª Copa Cascavel de Basquetebol, promovida pela da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e que contará com os times de Altonia, Guarapuava/Pato Branco e Mundo Novo (MS), além da Abasmavel/Cascavel, comandado pelo professor Pedro Souza Filho. O quadrangular, além de difundir a prática do basquete, tem como objetivo servir de preparação para a fase final dos Jogos Abertos do Paraná, que serão de 23 a 29 de agosto em Ivaiporã.