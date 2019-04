Feriadão de Páscoa – Atrativos da Itaipu esperam receber até 8 mil turistas

Foz do Iguaçu – Os atrativos da Itaipu Binacional estarão preparados para receber quase 8 mil turistas neste feriado prolongado de Páscoa – um crescimento de 5% em relação ao mesmo período no ano passado, quando 7.582 visitantes estiveram na usina. A projeção é para o movimento entre a Sexta-Feira Santa (19) e o Domingo de Páscoa (21).

Para receber o público, estimado em 7.961 pessoas, o Complexo Turístico Itaipu, administrado pelo PTI (Parque Tecnológico Itaipu), terá uma programação especial para o feriado, com ampliação dos horários de atendimento.

O passeio Itaipu Panorâmica, por exemplo, um dos mais procurados e que proporciona uma visão privilegiada externa da usina, terá saídas a cada 15 minutos durante os três dias – a primeira às 8h30 e a última às 17h. O pico da visitação deve ocorrer na Sexta-Feira Santa, quando é estimado o fluxo de mais de 3.500 pessoas.

A hidrelétrica oferece oito opções de roteiro para os visitantes, que vão desde passeios para conhecer a grandiosidade da usina, como o Itaipu Panorâmica e o Itaipu Especial, a uma experiência virtual no espaço, no Polo Astronômico.

Atualmente, os visitantes de Foz do Iguaçu podem conferir a exposição de animais taxidermizados, com a mostra “Itaipu Natureza”, organizada em parceria com o Instituto Harpia e instalada no Cataratas JL Shopping, na região central.

Além desses passeios na usina, o Complexo Turístico oferece visitas ao Refúgio Biológico Bela Vista e ao Ecomuseu, ambas estruturas da Itaipu.

Mais informações, reservas e compras de ingresso antecipadas pelo site www.turismoitaipu.com.br.

Confira os horários dos passeios da Itaipu para o feriado:

Itaipu Panorâmica: saídas a cada 15 minutos, com o primeiro passeio iniciando às 8h30 e o último passeio saindo às 17h;

Itaipu Refúgio Biológico: sexta e sábado, com seis saídas, das 8h30 às 15h30; e no domingo das 9h30 às 15h30;

Itaipu Especial: sexta e sábado: das 8h30 às 16h; e, domingo: das 8h30às 15h;

Itaipu Ecomuseu: 9h às 18h;

Itaipu Polo Astronômico: terça a domingo: 10h e 16h; noite – sextas e sábados: 19h30;

Itaipu Iluminada: sextas e sábados, às 19h30;

Itaipu Kattamaram: 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 17h (pôr do sol).

Exposição Itaipu Natureza (Cataratas JL Shopping): de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 13h às 20h. Ingressos a R$ 15 (valor promocional para o mês de abril).