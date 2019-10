FEMININO | Após feito inédito, Brasil desafia a Polônia

Três dias depois da vitória inédita sobre a Inglaterra, com casa cheia em Middlesbrough (ING), no último sábado, a seleção feminina de futebol do Brasil desfia a Polônia nesta terça-feira (8), em nova partida amistosa. O duelo será na Suzuki Arena, em Kielce, às 15h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv. No último sábado, o triunfo por 2 a 1 das brasileiras, com dois gols de Debinha (foto), além de inédito, manteve a técnica Pia Sundhage invicta à frente da equipe do Brasil, com duas vitórias e um empate.