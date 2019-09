Felipe Drugovich volta às pistas 

O Campeonato Mundial de Fórmula 3 FIA, um dos últimos degraus para os pilotos que têm como objetivo chegar à Fórmula 1, aproxima-se do fim de sua temporada. Neste sábado e domingo, no lendário Autódromo Nacional de Monza, na Itália, 30 pilotos do mundo todo disputarão a sétima e penúltima rodada dupla do ano como parte da programação preliminar da 14ª etapa da Fórmula 1.

O brasileiro Felipe Drugovich, que compete pela equipe inglesa Carlin Buzz Racing, volta às pistas mais uma vez, dando sequência a uma pequena maratona iniciada no último fim de semana, quando disputou a sexta etapa em Spa-Francorchamps, na Bélgica.