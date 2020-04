Feiras de Maringá voltam a funcionar com medidas de segurança

A Seide (Portaria da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico) decreta o horário de 7 às 12 horas a partir deste fim de semana (26), para todas as feiras que acontecerem no domingo. A portaria também decide pela transferência da Feira Livre da avenida Mauá para o estacionamento do Estádio Willie Davids, local em que ocorre a Feira do Produtor às segundas, quartas e sábados.

O decreto vai destacar, ainda, as regras para comércio e trabalho dentro das barracas. As feiras, suspensas em Maringá há 1 mês como medida de prevenção coronavírus, retornaram no sábado (25), com medidas rígidas de segurança contra o contágio. Inicialmente, a decisão do retorno valia apenas de segunda a sábado, mas foi ampliada para domingo. Todas permanecem com mesmo horário e endereço, com exceção de domingo na Mauá.

Entre as medidas adotadas, estão a distância de 2 metros entre barracas, a proibição de consumo de produtos no lugar, distância de 1 metro entre atendentes e clientes, além de orientações sobre como higienizar o hortifrúti para eliminar possível contágio.

Confira a localização das feiras: