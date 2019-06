Feira Municipal de Santa Terezinha de Itaipu promove 1ª Arraiá

Pastel, pamonha, milho verde cozido, espetinhos de carne, pinhão, chá de amendoim e quentão são alguns dos quitutes do 1ª Arraiá promovido pela Feira Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, que tem início nesta quarta-feira (19) e segue até a próxima sexta-feira (29).

Além de prestigiar o 1º Arraiá realizado pela Feira Municipal, quem visitar o local poderá adquiridos produtos vindos direto do produtor, com preços acessíveis, isso porque na feira existe uma grande opção em saladas, legumes, hortifrutigranjeiros, frangos, embutidos, produtos de panificação, doces, geleias, mel e compotas.

A Feira Municipal fica localizada na Avenida das Nações, esquina com a Rua dos Estudantes, centro. Durante o 1ª Arraiá, o local ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e no sábado das 08h às 13h.

Atendimento Delivery

Para atender os clientes com conforto e qualidade, a Feira Municipal conta com atendimento delivery. Por meio do WhatsApp (9 9836-468) o cliente pode fazer o pedido e receber a compra no conforto de casa, sem taxa de entrega e sem limite de produtos.