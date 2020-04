Federação Paranaense homologa o regulamento da Cascavel de Ouro

A 34ª Cascavel de Ouro, prevista para ser disputada no dia 1º de novembro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, tem o regulamento homologado pela Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). O documento está à disposição das equipes e dos pilotos no site da entidade (fpra.com.br), no link regulamento.

Este ano, além da Cascavel de Ouro, com três horas de duração, será disputada também a 1ª Cascavel de Prata, com duração de duas horas. A promoção e a organização das duas provas são de Edson Massaro, com supervisão do Automóvel Clube de Cascavel e da Federação Paranaense de automobilismo (FPrA).

Poderão participar da Cascavel de Ouro veículos 1.6 fabricados a partir de janeiro de 2018. Já na Cascavel de Prata, os participantes serão com carros fabricados até dezembro de 2017.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.bibbos.com.br. O piloto seleciona o ícone “Inscrição da 34ª Cascavel de Ouro”, preenche o cadastro de compra, indica o número de parcelas desejado e finaliza o processo. O comprovante da operação (print de tela ou cópia dos dados apresentados pelo site) é enviado por e-mail para cascaveldeouro2020@gmail.com. A confecção da ficha de inscrição da dupla ou do trio é feita em seguida.

As inscrições feitas de 1º de abril a 30 de junho terão desconto de R$ 500. De 1º de julho a 30 de setembro, a inscrição será sem desconto, podendo ser parcelada até outubro. A partir de 1º de outubro o promotor terá a opção de aceitar ou não a inscrição, mediante o pagamento da taxa de R$ 6.000.

Já para a 1ª Cascavel de Prata, a taxa de inscrição será de R$ 4.000. Quem garantir participação até 30 de junho terá um desconto de R$ 500. De 1º de julho a 30 de setembro, o valor será sem desconto, R$ 4.000, podendo ser parcelado até outubro. A partir de 1º de outubro, a taxa será de R$ 4.500, tendo o promotor a opção de aceitar ou não a inscrição.

Premiação

Além da cobiçada premiação em troféu, o ganhador da Cascavel de Ouro terá a premiação de R$ 100.000. Do segundo ao quinto colocado, o prêmio será de 50% da taxa de inscrição para a prova de 2021. Do sexto ao 10º, a premiação será de 10% da taxa de inscrição para a prova de 2021. O pole position ganha 50% da inscrição para 2021.

A premiação da 1ª Cascavel de Prata será de R$ 50.000 para o vencedor. Do segundo ao quinto colocado, 50% da taxa de inscrição para 2021; do sexto ao 10º, 10% da taxa de inscrição para 2021 e, pole position, de 50%.

Clique aqui para acessar o regulamento completo.

Fórmula 1

A Fórmula 1 adia mais uma vez a abertura da temporada 2020. O GP do Canadá, previsto para 14 de junho e que abriria a temporada, foi adiado e não tem nova data marcada. Assim, a primeira prova do ano passa a ser o GP da França, marcado para 28 de junho.

Londrina

Beto Borghesi e Aloysio Andrade aguardam a pandemia do coronavírus terminar para marcarem as 500 Milhas de Londrina deste ano.

Indianápolis

Roger Penske, agora dono da Fórmula Indy e do Autódromo Indianápolis Speed Way, já admite a possibilidade do cancelamento de toda a temporada da Fórmula Indy deste ano. Se isso acontecer, ele pretende realizar apenas as 500 Milhas de Indianápolis, mesmo que seja em dezembro. Seria o grande evento do ano.