Federação confirma rodada de ida da semi da Segundona

Curitiba – A Federação Paranaense de Futebol confirmou datas e horários dos jogos que começam a definir as duas equipes que sobrem para a primeira divisão no ano que vem.

Neste sábado, o Apucarana recebe o PSTC no Estádio Olímpio Barreto a partir das 20h. No dia seguinte, no Newton Agibert jogam Prudentópolis e Clube Esportivo União, a partir das 15h30.

Os jogos de volta também foram confirmados. No dia 7 de julho, às 11h, no Ubirajara de Medeiros em Cornélio Procópio o PSTC joga contra o Apucarana. No mesmo dia, mas às 15h30, no Estádio Anilado em Francisco Beltrão o CEU recebe o Prudentópolis.