FCC Down disputa o Brasileiro de Futsal

Cascavel – Organizado pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, o Campeonato Brasileiro de Futsal Down será encerrado neste fim de semana na cidade de Luiz Antônio (SP), com destaque para a participação do FC Cascavel/Apae, estreante na competição que conseguiu frear o atual campeão JR/Corinthians na partida inaugural.

A igualdade, na noite de terça-feira (10), foi comemorada como vitória pelos cascavelenses, pois o adversário, além da principal equipe do País, tem o técnico e a base da seleção brasileira, além de já ter representado o Brasil em competições internacionais. Empolgado, na rodada seguinte o FCC/Apae fez jogo duro diante do Santos e acabou sofrendo o gol da derrota por 5 a 4 no último. Depois, foi derrotado pelo Ituano, por 5 a 1, antes de conquistar sua primeira vitória no Brasileiro, por 3 a 2 sobre o Comercial/Ribeirão Preto, na manhã de ontem (13).

Neste sábado (14), o time cascavelense se despede da competição diante do Egídio, às 10h. Para a coordenadora do setor de paradesporto da Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel e técnica do time, Pollyana Bastos, a competição vai além do resultado e serve como inclusão social para os atletas. “A participação em um campeonato nacional traz a satisfação aos alunos. Eles têm muito potencial, e uma habilidade incrível nos pés dentro da classe Down, e este é o momento perfeito para mostrar os craques que treinam em Cascavel”.

Parceria e convocação

O time da Apae, que firmou no último mês de agosto a parceria com o Futebol Clube Cascavel, que disponibilizou os uniformes e, jutamente com a Secretaria de Cultura e Esporte local, ajudou no transporte, teve um destaque individual no Brasileiro de Futsal Down. O goleiro Marcelão está pré-convocado para a seleção brasileira que disputará o Mundial de Futsal Down na Turquia em 2020, com a condição de que perca peso (10 kg) até a convocação final.