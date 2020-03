FC Cascavel vence Londrina por 3×1 pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense

Elas deram sorte para o time da casa. Nesse domingo (8), o Futebol Clube Cascavel recebeu a equipe do Londrina no Estádio Olímpico Regional e as arquibancadas, tradicionalmente coloridas de amarelo e preto, ganharam também o cor-de-rosa entre seus 5.668 torcedores.

Muitas famílias puderam curtir mais uma vitória da Serpente Aurinegra no campeonato, que chega agora aos 20 pontos e ocupa atualmente a 3ª colocação.

No 1º tempo, domínio absoluto do time mandante, que teve ao menos três chances claras de gol em 15 minutos. Aos 18, Magno foi derrubado na área e os jogadores do FC Cascavel queriam a penalidade, não marcada pelo juiz.

O jogo seguiu com muita intensidade e, aos 34, depois de uma cobrança de escanteio, a bola rodou toda a área até que foi alçada na esquerda e caiu no pé do atacante Adenilson, que acertou um belo chute de primeira para abrir o placar. Final do 1º tempo: FC Cascavel 1×0 Londrina.

A equipe aurinegra voltou ainda mais ofensiva na 2ª etapa e, logo aos 4 minutos, Tocantins foi derrubado na área, mas novamente o juiz não apitou. Aos 11, Magno teve uma chance clara na cara do gol, e desperdiçou. No entanto, o FC Cascavel era quem mandava nas ações ofensivas.

Aos 18, em uma bola longa, a defesa aurinegra vacilou e Marcelinho marcou para o Tubarão. O empate deu uma esfriada no jogo, até que o técnico Marcelo Caranhato fez uma substituição importante para o desenrolar da partida: tirou Henrique e colocou Paulo Baya. E a estrela do atacante brilhou! Aos 27 minutos, numa disputa pelo alto na entrada da área, a bola sobrou e ele balançou as redes! E ainda dava tempo de mais um. Já nos acréscimos, aos 47, Magno acertou um belo chute no ângulo do goleiro e fechou a conta: FC Cascavel 3×1 Londrina.

Em entrevista coletiva logo após o fim do jogo, Caranhato fez uma análise do desempenho do time nas últimas rodadas. “A nossa equipe tem uma característica de propor jogo a todo momento, e lá em Cianorte a gente cedeu muito a bola para o adversário, e a gente sempre gosta de estar com ela e criar oportunidades. Então, hoje voltamos a ser uma equipe que controlou o jogo, que foi superior o tempo todo. E qualifica ainda mais a nossa vitória o fato de termos enfrentado um grande adversário, que vai brigar pelo título. Hoje a gente mostrou superioridade em todas as fases do jogo”.

O último desafio do FC Cascavel na 1ª fase da competição será no próximo domingo (15) às 16h contra o União, fora de casa.