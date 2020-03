FC Cascavel recebe Londrina com apoio da torcida para encerrar jejum

Cascavel – Time que se encaminha para ser pelo segundo ano seguido o “campeão de público do interior”, o FC Cascavel conta novamente com o apoio de seu torcedor neste domingo (8), dia no qual recebe o Londrina às 18h, no Estádio Olímpico, pela 10ª e penúltima rodada da primeira fase.

Em cada um de seus quatro jogos em casa, o time cascavelense levou em média um público pagante de 5.537 pessoas ao estádio, número inferior apenas aos da dupla Atletiba. Seu seguidor mais próximo nessa estatística é o Operário, com média de cerca de 3,3 mil pagantes por jogo (atuou cinco vezes como mandante), que assim como a Serpente Aurinegra, está classificado antecipadamente às quartas de final.

Para este domingo, Dia Internacional da Mulher, elas não pagarão ingresso no Olímpico, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e estar vestindo a camisa da equipe anfitriã.

Em campo, o FC Cascavel tenta voltar a vencer após três rodadas. Os comandados do técnico Marcelo Caranhato vêm de derrota (3 a 1) para o Cianorte, mas antes haviam empatado com Rio Branco e Toledo, ambos por 1 a 1.

Já para o Londrina, que não perde há quatro jogos, é um confronto direto por uma vaga às quartas de final e por posições na tabela de classificação. O Tubarão é o quinto colocado com 15 pontos, a dois do terceiro colocado FC Cascavel.