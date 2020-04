FC Cascavel empresta materiais para Hospital de Campanha de Cascavel

Com o objetivo de ajudar na campanha contra a covid-19 “coronavírus”, o Futebol Clube Cascavel em parceria e solidariedade com a Secretaria de Saúde, emprestou 20 camas e 20 colchões para serem utilizados na montagem do Hospital de Campanha Nei Senter Martins que está localizado no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, e outras 10 unidades serão entregues na semana que vem.

Os materiais serão utilizados para montagens de leitos de média complexidade e também leitos UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com respiradores que estão sendo preparados para atender casos mais graves, já que o numero de leitos esta cada vez menor do HUOP (Hospital universitário do Oeste do Paraná).

A diretoria do clube, sabendo que o hospital irá mudar muitas vidas, não poderia ficar de fora de mais esta ação para ajudar a população da cidade que tanto abraçou e acolheu o clube, fazendo dele o principal time da cidade.

E da mesma forma, a diretoria pede para todos que acompanham e torcem pelo time, que façam sua parte e fiquem em casa, para que possamos todos juntos combater e acabar com o vírus.