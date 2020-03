FC Cascavel conhece adversários da Série D do Brasileirão

A espera chegou ao fim! Na madrugada desta quarta-feira (4), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, edição 2020. Classificado para a competição pela primeira vez em sua história, o Futebol Clube Cascavel integra o grupo A7.

Entre os adversários da Serpente Aurinegra na primeira fase estão as equipes de: Portuguesa (RJ), Toledo (PR), Mirassol (SP), Bangu (RJ), Nacional (PR), Ferroviária (SP) e Cabofriense (RJ).

A estreia do FC Cascavel no campeonato acontece em casa, no Estádio Olímpico Regional. A data e horário do jogo ainda não foram definidos, mas segundo a CBF, a partida deve acontece entre os dias 23 e 24 de maio.

“Com os confrontos definidos, sabemos das dificuldades que iremos enfrentar no Brasileiro da Série D. No grupo do FC Cascavel temos times de tradição, que tem o peso da camisa, da torcida. Acreditamos que uma das coisas que vai auxiliar muito dentro dessa competição é a logística. Engraçado, mas viajaremos uma distância menor ou igual ao que já rodamos no Estadual, que passa de 5 mil quilômetros”, falou o técnico do Futebol Clube Cascavel, Marcelo Caranhato.

Na primeira fase da competição, as 64 equipes que disputam o título são divididas em 8 grupos com 8 clubes cada. Dentro de cada grupo, os times disputam turno e returno. Os quatro melhores colocados se classificam para a segunda fase, onde a disputa será em dois jogos de mata-mata, um em casa e outro fora.

Com experiência em quatro edições do Brasileirão Série D, o comandante da Serpente Aurinegra comentou quais as principais características dessa competição. “O time tem que entender que precisa ser competitivo em todos os jogos. A parte técnica dos jogadores não é muito diferente entre os clubes que disputam a Série D. Porém, são jogadores que aparecem em momentos decisivos. Uma mescla de juventude com experiência; e atletas que já jogaram esse tipo de campeonato ajudam muito. É preciso passar bem nessa primeira fase, para entrar no mata-mata com confiança, que é um campeonato à parte, já que uma partida pode decidir tudo”.

Enquanto o Campeonato Brasileiro não começa, a equipe do FC Cascavel segue firme na disputa do Paranaense, onde enfrenta neste domingo (8), às 18h, no Estádio Olímpico Regional, o time do Londrina. E no dia 15, em Francisco Beltrão, enfrenta o União, pela última rodada da 1ª fase do Estadual.

“Nossa prioridade ainda é o Estadual. Temos algumas metas para alcançar dentro do campeonato. Quero terminar bem essa competição e confirmar a bela campanha que estamos fazendo até aqui. Depois disso, na sequência, temos a Série D, que também é muito importante para o clube”.

Confira a tabela de jogos do Futebol Clube Cascavel no Campeonato Brasileiro Série D:

1ª rodada – 23 ou 24/05 – FC Cascavel x Cabofriense

2ª rodada – 30 ou 31/05 – Bangu x FC Cascavel

3ª rodada – 13 ou 14/06 – Ferroviária x FC Cascavel

4ª rodada – 20 ou 21/06 – FC Cascavel x Mirassol

5ª rodada – 27 ou 28/06 – FC Cascavel x Toledo

6ª rodada – 01 ou 02/07 – Nacional x FC Cascavel

7ª rodada – 04 ou 05/07 – FC Cascavel x Portuguesa

8ª rodada – 11 ou 12/07 – Portuguesa x FC Cascavel

9ª rodada – 18 ou 19/07 – FC Cascavel x Nacional

10ª rodada – 22 ou 23/07 – Toledo x FC Cascavel

11ª rodada – 01 ou 02/08 – Mirassol x FC Cascavel

12ª rodada – 08 ou 09/08 – FC Cascavel x Ferroviária

13ª rodada – 15 ou 16/08 – FC Cascavel x Bangu

14ª rodada – 22 ou 23/08 – Cabofriense x FC Cascavel