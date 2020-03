Farmácias registram aumento de 70% nas entregas durante a quarentena

Cascavel – Após o início da quarentena, na última semana, o número de pedidos para entrega de produtos já teve aumento de 70% em uma rede de farmácias em Cascavel. O número de pedidos diários não foi informado, mas a empresa teve que aumentar o quadro de profissionais que trabalham no delivery e ainda tem vagas abertas para contratação de mais.

Conforme a empresa, medicamentos lideram os pedidos, seguidos por itens infantis.

A entrega em casa foi uma alternativa encontrada pela aposentada Nelci Duarte que, durante o período de quarentena, tem cuidado das duas netas. “Eu já sou do grupo de risco e não posso sair de casa. Meus filhos trabalham o dia todo e as meninas são pequenas, então toda hora preciso de alguma coisa. E aí o jeito é pedir para entregar. Tenho feito isso como todas as empresas que oferecem o serviço: farmácia, restaurante, supermercado e, inclusive, a loja onde compro ração para os meus cachorros. Eles vêm salvando meu dia a dia”.

