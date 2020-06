Famílias recebem 27 toneladas de alimentos doados pela Copacol e Ihara

Famílias receberam cestas básicas doadas pela Copacol e pela empresa Ihara, especializada em defensivos agrícolas. Os donativos também foram entregues à entidades que prestam serviços à comunidade, como Apaes, asilos e cozinhas sociais nas cidades com unidades da cooperativa: Goioerê, Iracema do Oeste, Jesuítas, Formosa do Oeste, Nova Aurora, Cafelândia e Tupãssi (Jotaesse).

A ação feita nesta semana integra o Dia C, Dia de Cooperar, desenvolvido pelo sistema cooperativista de todo o País por meio de atividades voluntárias que evidenciam os valores e os princípios do setor. “O Dia C é uma ação forte, em que a cada ano a cooperativa proporciona e participa de contribuições para fortalecer cada vez mais o setor na região. Neste ano a parceria é com a Ihara. É um trabalho feito a várias mãos que também fortalece as ações da cooperativa e marca presença da Copacol na comemoração internacional do cooperativismo”, enfatiza o presidente da Copacol, Valter Pitol.

Ao todo são 27 toneladas em alimentos divididas em 900 cestas entregues a moradores que enfrentam dificuldades financeiras diante do agravante cenário da pandemia do Coronavírus (Covid-19). “A Ihara integra essa ação pensando nas famílias que estão sofrendo mais nesta época. Nossa empresa atua no setor de produção de alimentos e nada mais justo do que ajudar a comunidade com algo que é essencial”, explica o administrador técnico de vendas Ihara, Líbero José Outeiro. A empresa desenvolveu a mesma ação com 20 clientes diferentes em todo o País – no oeste do Paraná a parceria é com a Copacol.

BENEFICIADOS

Os beneficiados foram identificados pelos 21 grupos femininos da Copacol, Pastorais de Auxílio Fraterno, Secretarias de Assistência Social. Impulsionadas pela solidariedade, as cooperadas de todos os municípios de abrangência da Copacol iniciaram os trabalhos separando os itens das cestas básicas. “É uma satisfação muito grande poder participar e ajudar quem mais precisa. Também tenho um grande orgulho de fazer parte da Copacol. Minha filha foi Jovem Aprendiz. Toda nossa família participa da cooperativa”, diz a cooperada de Goioerê, Rosimeire Donars Garcia da Silva.

Os alimentos foram devidamente higienizados com álcool antes de serem embalados. Durante todo o trabalho, as voluntárias utilizaram equipamentos necessários para amenizar os riscos de contaminação do Covid-19, como álcool em gel 70% e máscaras. Além disso, houve o cuidado em evitar aglomerações nos ambientes em que ocorreu a embalagem dos produtos.

DIA C CONTRA O COVID-19

Neste ano, as ações do Dia C estão concentradas em amenizar os impactos do Covid-19. A Copacol realiza doações desde o início da pandemia. A cooperativa entregou luvas e camisas impermeáveis em parceria com a Unitá para mais de 12 mil profissionais de saúde. O HU (Hospital Universitário), em Cascavel, referência no oeste e sudoeste do estado, recebeu 4 mil kits. As secretarias municipais de saúde também receberam as doações, repassando os itens aos profissionais que prestam atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Hospitais da área de atuação da Copacol receberam mais de 1,6 tonelada de frango: alimento incluso no cardápio para atender os pacientes internados, acompanhantes e servidores.

RECURSOS

Por meio da Cotriguaçu (Cooperativa Central Regional Iguaçu), a Copacol colaborou na junção de R$ 1 milhão, repassado à Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná). Além disso, doou mais R$ 350 mil, por meio da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), ao Ministério da Saúde, para que fossem aplicados em ações contra o Covid-19. Ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a cooperativa doou mais R$ 50 mil para reforço em trabalhos de prevenção.

SOBRE A IHARA

A Ihara é uma empresa química brasileira formada por acionistas do Japão. Ela atua em tecnologia de inovação, no desenvolvimento de novas moléculas para o avanço da agricultura. A mais recente molécula criada é o inseticida Dinotefuran, voltado ao combate de percevejos e moscas brancas na soja. Com 55 anos de atuação, a empresa oferece mais de 60 defensivos agrícolas, entre fungicidas, herbicidas, inseticidas e produtos especiais.