Faltam 30 dias para a Fespop Festival 2019

A Fespop Festival, o maior festival popular do estado do Paraná, entra em contagem regressiva. Faltando 30 dias a partir dessa segunda-feira (08), para a festa, a expectativa dos organizadores e do público é grande para o evento que tem como principal característica o acesso gratuito todos os dias.

A Fespop Festival 2019 será realizada de 09 a 12 de maio. Durante os quatro dias de evento, milhares de pessoas devem circular pelo Parque de Exposições e Eventos de Santa Terezinha de Itaipu e se divertir com as atrações do festival.

A Fespop Festival 2019 conta com uma linha de shows nacionais com os principais nomes em evidência na música, atualmente. No dia 09 de maio (quinta-feira) Zé Neto e Cristiano agitam o público da Fespop Festival. No dia 10 de maio (sexta-feira), Paralamas do Sucesso e Alok. No dia 11 de maio (sábado), é a vez de Anitta e Simone e Simaria subirem ao palco e levar o público ao delírio. E no dia 12 de maio, (domingo), Kevinho e Maiara e Maraisa fecham com chave de ouro os shows da Fespop Festival 2019. O formato da Fespop de 2018 a consolidou com Festival, trazendo ao palco uma grande diversidade de ritmos e gêneros musicais, agradando a todos, passando pelo rock, pop, funk e sertanejo. Segundo a organização do evento nos próximos dias será iniciada a comercialização de Áreas Vip e Hot Áreas.

A Fespop Festival conta ainda com diversas outras atrações, como praça gastronômica, parque de diversões, exposição da indústria e comércio, exposição agrícola de orquídeas e feira de sabores.