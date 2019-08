Falta de vacinas nos postos preocupa pais

A resposta recebida pelo engenheiro agrônomo Mário de Sá ao buscar imunização para a filha de quatro anos no posto de saúde no Bairro Claudete, em Cascavel, trouxe preocupação e revolta: “Não tinha vacina contra poliomielite. Não há a vacina no Município! E nem tem previsão de chegar. Pediram para entrar em contato diariamente para ver se chega. É um descaso”.

Azar ou coincidência, a outra filha de Mário também ficou sem imunização. Esta, recém-nascida.

É que, além da vacina contra poliomielite, não há doses da vacina BCG, dadas aos recém-nascidos para prevenção da tuberculose.

A segunda filha de Mário nasceu no último domingo (4) e até o fechamento desta edição a equipe de imunização ainda não havia visitado mãe e bebê no hospital. “Era para o pessoal das vacinas passar no quarto hoje (5) de manhã, mas até agora nada. Nem no registro de nascimento podemos dar entrada porque tem um documento que só eles entregam, pelo que informaram no cartório”, disse Mário.

Nesse caso, a informação que a reportagem do HojeNews recebeu é de estaria sendo negociado um “empréstimo” de doses com Toledo.

A Secretaria de Saúde informou que a vacina BCG pode ser feita na criança até um dia antes de ela completar cinco anos de idade.

Desabastecimento nacional

A Secretaria de Saúde do Município confirmou a falta parcial das duas vacinas. E afirmou que a falta ocorreu por conta de problemas de produção da vacina com o laboratório fabricante, mas que na quarta-feira (7) doses devem chegar à 10ª Regional e então serão entregues para o Município. Contudo, não havia informação da quantidade que será repassada.

Já a normalização da situação estaria na dependência do Ministério da Saúde.

Questionada sobre a situação, a Secretaria de Estado da Saúde informou que houve um desabastecimento nacional da vacina BCG e que por isso houve distribuição parcial. Apenas 67% da demanda foi recebida ontem (5) e foi expedido comunicado para todas as Regionais de Saúde para que seja feito remanejamento das doses.

Já sobre a vacina de poliomielite, a secretaria informou que são três doses de VIP (Vacina Inativada Poliomielite) dada aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. O reforço é dado com a VOP (Vacina Oral Poliomielite), da qual doses foram recebidas semana passada e estão sendo repassadas às regionais. Até o fim desta semana a distribuição deve ser normalizada.

