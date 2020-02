Falece a industrial Sueli Roveda Campagnolo

Faleceu na manhã desta quinta-feira (20), em Curitiba, aos 61 anos Sueli Roveda Campagnolo, esposa do ex-presidente Edson Campagnolo em decorrência de um acidente vascular cerebral. O Sistema Fiep emitiu uma nota lamentando profundamente a partida da industrial.

Formada em Educação Física, Sueli se tornou industrial em 1990, quando fundou, em sociedade com o marido, a indústria de confecção Rocamp, em Capanema, Sudoeste do Paraná.

Nos últimos anos, Sueli se envolveu em diversos projetos ligados ao Sistema Fiep. Entre eles, presidia, desde 2013, o Conselho Consultivo da Junior Achievement no Paraná, organização que tem o Sistema Fiep como uma de suas mantenedoras e que atua na promoção do empreendedorismo entre os jovens.

Teve papel ativo, também, no programa ViraVida, desenvolvido pelo Sesi no Paraná, que atende adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Ajudou, ainda, a idealizar o programa Sesi Cuide-se +, que busca levar saúde para o trabalhador da indústria paranaense, atuando inclusive na prevenção e diagnóstico do câncer. Além disso, era entusiasta do Colégio Sesi, tendo participado de diversas ações promovidas pela instituição.

Sueli deixa dois filhos e uma neta. Aos familiares, o Sistema Fiep dirige seus mais sinceros sentimentos, desejando que encontrem conforto neste momento.

O velório será realizado a partir 20h desta quinta-feira, no cemitério Jardim da Saudade Pinhais (Avenida Maringá, 3.300 – Jardim Atuba), com cremação no mesmo local, às 14h desta sexta-feira (21).