Uma triste notícia… Faleceu nessa segunda-feira (23), a ativista da causa animal Rosemeri dos Santos, criadora do Rocão, o maior evento de música destinado a ajudar animais de rua em Cascavel.Rosemeri estava internada no Ceonc, onde lutava contra o câncer.

O corpo está sendo velado na Acesc e será sepultado no Cemitério do Guarujá. Ela era esposa do vereador Serginho Ribeiro e, por isso, a sessão desta terça-feira na Câmara foi transferida para amanhã, às 14h.