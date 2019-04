Expo Santa Helena é lançada com 90% de estandes reservados

A exposição do comércio, indústria e prestação de serviços de Santa Helena, Expo Santa Helena, lançada na semana passada no município já está com 90% dos estandes reservados. O evento será realizado de 23 a 26 de maio no Balneário Terra das Águas.

O evento é realizado pela Acisa (Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena), juntamente com associados, patrocinadores e apoiadores. Dentre as atrações estão os shows de Humberto e Ronaldo, dia 24, Titãs, dia 25 e Maiara e Maraísa, dia 26 de maio.

Esta edição da exposição marca os 41 anos da Acisa e 52 anos do município de Santa Helena. A exposição reúne o comércio, indústria e prestação de serviços de Santa Helena e também da região. Este ano, serão quatro dias de evento, uma solicitação dos próprios expositores em anos anteriores.

Outras informações a respeito da Expo Santa Helena podem ser obtidas pelo telefone da Acisa (45) 3268 1797.