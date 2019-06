Expo Rondon 2019: Evento terá shows de Luan Santana, Zezé Di Camargo e Luciano e Matheus e Kauan

Marechal Rondon – A solenidade realizada ontem (25) no Auditório Dirceu da Cruz Viana da Acimacar marcou o lançamento oficial da Expo Rondon 2019 com apresentação de toda a programação que ocorrerá de 25 a 28 de julho. Entre os destaques estão os shows de Luan Santana, Matheus e Kauan e Zezé Di Camargo e Luciano.

Neste ano, o ingresso para os shows, que serão realizados no Estádio Municipal Valdir Schneider, poderá ser trocado por um quilo de alimento não perecível (menos sal e fubá). São pelo menos nove pontos de troca espalhados pelo município até o dia 21 de julho.

Após o dia 22 os ingressos serão comercializados nos pontos de venda disponíveis no site e redes sociais oficiais do evento. A compra poderá ser realizada também nos dias dos shows após a abertura das portarias. O valor unitário será de R$ 22 por show. Já o passaporte para os três shows terá o custo de R$ 55.

Para os três shows no estádio serão comercializados camarotes e áreas VIP, onde cada espaço poderá disponibilizar até 10 lugares. Os valores variam conforme a localização escolhida. A aquisição deverá ser realizada presencialmente na sede da Proem, no terceiro andar da prefeitura (ao lado do auditório) com vendas e reservas abertas desde ontem.

A abertura oficial da Expo Rondon 2019 será no dia 25 às 9h, com a comemoração do 59º aniversário do município no Centro de Eventos. Haverá ainda a abertura da 39ª Expomar (Exposição da Indústria, Comércio, Agronegócio e Serviços).

A programação segue por todo o dia e ás 22h ocorrerá o show com Luan Santana.

Menores de idade

Para acompanhar os shows da Expo Rondon 2019, todos os menores de 18 anos (inclusive os acompanhados pelos pais ou responsáveis) deverão obrigatoriamente portar documento de identificação para acessar os shows. Adolescentes de 14 a 18 anos sem a companhia do responsável legal devem obrigatoriamente portar documento pessoal com foto e autorização do responsável com firma reconhecida. Menores de 14 anos poderão entrar nos shows apenas acompanhados pelos pais ou responsáveis sempre portando documento de identificação pessoal com foto.