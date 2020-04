Expo Assis 2020 é cancelada

Em reunião convocada pelo prefeito João Pegoraro, na manhã desta quinta-feira (30), a Comissão Central Organizadora (CCO) decidiu pelo cancelamento da Expo Assis 2020, reconhecida como uma das maiores festas populares do Paraná.

O evento comemorativo ao aniversário de Assis Chateaubriand não será realizado, neste ano, em virtude do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi unânime entre os membros, envolvendo Associação Comercial (ACIAC) e União das Entidades Beneficentes (UNEBAC), com aval da Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.

Além de ser uma medida preventiva, a realização da Expo Assis exige meses de organização e tomada de decisões com antecedência. Outro fator preponderante é o financeiro, uma vez que as recentes medidas emergenciais trouxeram prejuízos à economia local, a arrecadação do Município teve significativa queda em abril e o Governo Municipal vem concentrando grandes esforços e investimentos na área da Saúde, com o objetivo de garantir o atendimento à população, num ano que todo o estado também sofre com a epidemia de dengue.

“Sabemos da grandiosidade da Expo Assis e que, além de proporcionar entretenimento às famílias, todo dinheiro arrecadado é revertido para entidades beneficentes. No entanto, a nossa maior preocupação é com a segurança da saúde da população. Sendo assim, neste ano, infelizmente, não teremos o evento, pois os recursos públicos serão destinados para o enfrentamento ao coronavírus e à dengue, mas futuramente planejaremos outra maneira de ajudarmos as entidades”, afirmou o prefeito.

Pegoraro também lembrou que o projeto Expo Assis tem aval da Câmara Municipal e, pelo momento atual, ele tem convicção que todos os vereadores compreendem a necessidade dessa decisão da Comissão Central Organizadora, acatando, inclusive, questionamento do Ministério Público sobre a real possibilidade econômica de promover a festa, diante das consequências causadas pela pandemia.

O anúncio do cancelamento foi feito pelo prefeito João Pegoraro, por meio da página oficial do Município no Facebook, junto com os presidentes da ACIAC, Ogenilson Gonçalves, e UNEBAC, Claudiney Lúcio.