Expectativa de platô não se confirmou, diz Ministério da Saúde

Brasília – Ao contrário de um “certo platô” na notificação de casos de covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde destacou que houve uma curva elevada na última semana epidemiológica (14 a 20 de junho), em relação ao mesmo período anterior (7 a 13 de junho). A média diária semanal passou 25.381 para 31.009 no período. “Parecia que a curva estava chegando a um certo platô, e entre a semana 24ª para 25ª, tivemos um aumento de 22%”, aponta Arnaldo Correia, secretário de Vigilância em Saúde da pasta, em coletiva de imprensa.

A constatação do secretário contraria declarações da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, feitas na segunda-feira passada. Na ocasião, ao citar que a Índia teve sucesso no combate à covid-19 por utilizar a cloroquina preventivamente, ela disse, sem apresentar dados ou estudos, que o Brasil começou a apresentar queda na curva da doença desde o dia 20 de maio, quando o governo editou a orientação para uso ampliado do remédio.

Segundo os dados da pasta, o País tem 1.188.631 casos e 53.830 mortos por covid-19, com 42.725 confirmações e 1.185 óbitos confirmados de terça para quarta.