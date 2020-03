Exército auxilia Defesa Civil em ação contra Dengue no oeste

O Exército estará neste sábado (21) em 10 munincípios da região norte e oeste do Paraná auxiliando a Defesa Civil nas ações de combate aos criadouros do mosquito “Aedes Aegypti” causador da dengue.

Na região oeste, o Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf

Mec), estará com seu efetivo em atuação conjunta com os técnicos da Secretaria do Estado de Saúde e da Defesa Civil do Paraná em ações que visam conter o agravamento da epidemia de dengue no estado e serão executadas por representantes regionais de saúde com as equipes do Exército.

Serão feitas atividades de prevenção, de mobilização social e de conscientização da população nas ações preventivas.

Estão confirmadas as seguintes cidades Xambrê, Guaíra, Altonia, Brasilândia, Marechal Cândido Rondon, Iretama, Ouro Verde do Oeste e Braganey.

A concentração será nas prefeituras a partir da 8h com encerramento às 17h.