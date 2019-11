Exames para acesso ao Parque das Águas serão realizados no dia 23

A temporada mais esperada do ano está chegando. O Parque Temático das Águas do município, que completa 10 anos em dezembro, prepara o início das atividades com a realização de exames no dia 23, no Centro da Juventude do Jardim Europa . Segundo a organização do parque, só é permitida a entrada de banhistas que estejam com os exames dermatológicos em mãos e documento com foto.

Os usuários que não conseguirem realizar o exame no CJU nesta data disponibilizada pela administração, poderão entrar no Parque realizar os exames de forma particular.

O Parque Temático das Águas recebeu cerca de 20 mil visitantes na última temporada. O turismo tem crescido na região, mais visitantes virão a Toledo e visitarão um o ponto turístico mais movimentado do verão. Totalmente gratuito, o parque detém de uma estrutura que comporta cerca de 350 banhistas por dia. Em 2018, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou aproximadamente 1.500 exames dermatológicos gratuitos, com o apoio dos alunos da UFPR – Câmpus Toledo, que estarão auxiliando novamente neste ano.

A Secretaria responsável pelo Parque das Águas, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Inovação e Turismo, segundo o Secretário da DESECO, Jozimar Polasso, uma programação especial está sendo preparada. A temporada 2019/2020 segue até o primeiro domingo de março de 2020. Apresentações culturais, da Secretaria de Cultura e o Brinca Toledo, da Secretaria de Esportes e Lazer (SMEL) estarão disponíveis a partir da abertura do parque.

O prefeito Lucio de Marchi faz o convite a comunidade, para visitarem, conhecerem e aproveitarem esse espaço público. “Toledo é um dos poucos municípios que tem Parque Temático, estão sendo realizadas intervenções na estrutura como pintura em toda a obra e manutenção nos brinquedos, também o novo poço artesiano implementado no local, que trouxe economia ao município”.