Ex-agentes públicos firmam termo para devolver recursos a Município

Medianeira – Três ex-agentes públicos de Medianeira firmaram termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca. Os três – na época dos fatos, prefeito, secretário de Finanças e tesoureira do Executivo – são requeridos em ação civil pública para ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, por terem desviado recursos públicos da prefeitura em 1996.

Conforme apurou o MPPR, os então agentes públicos simularam o pagamento a uma empresa por um serviço não realizado, desviando o dinheiro em benefício próprio. O montante desviado, em valor atualizado, foi de R$ 84.131,50 e deverá ser devolvido em sete parcelas.

Embora a possibilidade de sanção ao ato de improbidade administrativa esteja prescrita, a ação de ressarcimento do dano ao erário é imprescritível, conforme decisão do Supremo Tribunal de Justiça em agosto de 2018.