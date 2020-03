Evento “Coisas de Mulher” será na próxima terça-feira em Marechal 

Na próxima terça-feira (10) será realizado o evento “Coisas de Mulher”, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. A programação será na Casa Cultural em Marechal Cândido Rondon, a partir das 18h, e contará com oficinas, apresentação das candidatas a Miss Rondon 2020, apresentação do projeto “Transformando Vidas”, show musical da Orquestra de Sopros e sorteio de brindes.

Na última quinta-feira (5), na sala reuniões da Secretaria de Cultura, uma reunião foi realizada para ajustar os últimos detalhes da programação do dia 10. Estiveram presentes, as secretárias de Assistência Social, Josiane Laborde Rauber, e de Cultura, Marcia Veit, além de diversas outras mulheres envolvidas com o evento.

Toda a programação do “Coisas de Mulher” será gratuita. O evento é uma realização da prefeitura rondonense, por meio das secretarias de Cultura, Assistência Social, Educação e Saúde.

Todas as mulheres do município estão sendo convidadas a participar. Como já aconteceu em outros anos, a programação deverá reunir centenas de pessoas.

PROGRAMAÇÃO

18h – Oficinas

19h30 – Abertura

19h45 – Apresentação das candidatas a Miss Rondon 2020

20h – Transformando vidas (ProSaúde) 2ª edição

20h30 – Show musical: Orquestra Municipal de Sopros

22h – Encerramento

OFICINAS

– SENAC: Massagens, penteados, esmaltação e avaliação facial.

– MARY KAY: Automaquiagem, cuidados com a pele e dicas de beleza.

– COMUR E NUMAPE: Orientações gerais dos direitos da mulher.

– PROSAÚDE: Produção de leites vegetais e drinks.

– COOPERLINDEIROS: Exposição de artesanato, participação da Feira Sabor e Arte (lanches por adesão).

– HINODE: Maquiagem, limpeza de pele e produtos de beleza.

– SESC: Águas saborizadas, receitas e artesanatos.