Europa é o novo epicentro da pandemia, declara OMS

Genebra – O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nessa sexta-feira (13) que a Europa se tornou o novo epicentro da pandemia de coronavírus. O oficial informou que o número de casos confirmados por dia na Europa já é maior que os confirmados na China.

Ao lembrar que o número de mortes no mundo em decorrência do coronavírus superou a marca dos 5 mil na sexta, Tedros afirmou que é “impossível” dizer quando a pandemia alcançará o seu pico. Por isso, Tedros pediu que os doentes “fiquem em casa” e que os saudáveis “cancelem viagens desnecessárias e grandes eventos sociais” e que todos “sigam as recomendações da sua autoridade sanitária local ou nacional.”

O secretário-geral lembrou que cada país é livre para decidir suas próprias medidas de contenção da pandemia diante das necessidades específicas de sua população.

Ryan lembrou da urgência no desenvolvimento de uma vacina contra o Covid-19 e frisou a importância de se fazer investimentos nas pesquisas da vacina.

Na Europa, o país mais afetado é a Itália, que ultrapassou as mil mortes e já tem mais de 15 mil casos confirmados.

Moro quer obrigar internação e quarentena sem decisão judicial

Brasília – O Ministério da Justiça e Segurança Pública deve editar duas portarias na próxima semana para tentar controlar a expansão do novo coronavírus no País. Uma delas, ainda em elaboração, permite a internação e a quarentena compulsória de pessoas com suspeita da doença sem a necessidade de decisão judicial. A medida deverá valer no caso em que houver recomendação médica, mesmo antes de um exame confirmar a doença. A outra regulamenta medidas de prevenção do vírus em presídios.

Na quinta-feira (12), o ministro Sergio Moro falou sobre a possibilidade de internação compulsória no Twitter: “Pacientes com suspeita de coronavírus devem seguir as recomendações médicas de isolamento e quarentena. Elas podem ser impostas compulsoriamente, com base na Lei 13979 e na Portaria 356/Min da Saúde. Mas isso não é necessário com autorresponsabilidade. A saúde pública é a lei suprema”.

No texto, o ministro mencionou que a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos é prevista pela Lei 13.979, publicada em fevereiro. Com a nova portaria, no entanto, não será mais necessário ter autorização judicial.

Trump declara estado de emergência nos EUA e libera US$ 50 bilhões

Washington – Os Estados Unidos declararam estado de emergência nacional na tarde dessa sexta (13) devido à crise do novo coronavírus. A medida permite ao Executivo usar US$ 50 bilhões para combater a pandemia, que poderão ser solicitados por estados, localidades e territórios para “a nossa luta conjunta contra essa doença”, disse o presidente americano, Donald Trump, em declaração na Casa Branca.

“Para usar todo o poder do governo federal para esse esforço de hoje, estou declarando oficialmente uma emergência nacional, duas palavras muito grandes”, completou.

​​Trump pediu que os estados ativem centros de emergência para ajudar a combater o vírus. Com a nova medida, cerca de 5 milhões de novos testes de coronavírus serão disponibilizados, mas o republicano pediu que só realize o exame quem apresentar sintomas.

98 casos confirmados e 1 já curado

Em coletiva no início da noite de ontem (13), o Ministério da Saúde atualizou os dados do novo coronavírus no Brasil. São 98 casos confirmados e 1,4 mil suspeitas em investigação. Outros 1.344 casos foram descartados.

Também já foi registrada a transmissão comunitária nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Transmissão comunitária é aquela que ocorre nos casos em que não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus. Há casos em 13 estados e 12 pacientes estão hospitalizados. O Paraná tem 72 suspeitos e seis confirmados.

A boa notícia é que o primeiro paciente diagnosticado com covid-19 no Brasil, um homem de São Paulo, já está curado, informou o Ministério da Saúde.