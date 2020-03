EUA e China iniciam teste de vacina contra o coronavírus em humanos

Washington – O primeiro teste em humanos para avaliar uma vacina contra o coronavírus teve início em Seattle, informaram as autoridades de saúde dos Estados Unidos. “O teste em estudo aberto incluirá 45 voluntários adultos saudáveis, com idades entre 18 e 55 anos, durante aproximadamente seis semanas”, afirmou o Instituto Nacional de Saúde dos EUA (NIH) em comunicado. O primeiro participante recebeu a vacina experimental segunda (16).

No entanto, os participantes ainda terão que passar por diferentes fases para determinar se a vacina é efetiva e segura. As autoridades americanas estimam que, caso tudo saia como planejado, a vacina estará disponível daqui a um ano ou um ano e meio.

Ela foi desenvolvida pelos cientistas do NIH e pela empresa de biotecnologia Moderna, com sede em Cambridge, Massachusetts.

A Coalizão de Inovações em Preparação para Epidemias (Cepi) também direcionou fundos para a implementação da vacina. “Encontrar uma vacina segura e eficaz para prevenir a infecção de Sars-CoV-2 é uma prioridade para a saúde pública”, disse Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas.

Na China

A China deu o aval para que os pesquisadores iniciassem testes de segurança humana de uma vacina experimental contra o coronavírus na corrida para desenvolver um tiro contra a epidemia do covid-19, que matou mais de 7 mil pessoas em todo o mundo.

Pesquisadores da Academia de Ciências Médicas Militares da China, afiliada ao Exército de Libertação do Povo da China (PLA), receberam aprovação para iniciar ensaios clínicos em estágio inicial da potencial vacina a partir desta semana, informou ontem o Diário do Povo do governo.

Detalhes no banco de dados chinês de registro de ensaios clínicos mostram que um teste de “Fase 1” que examinará se o tiro experimental é seguro em humanos visa recrutar 108 pessoas saudáveis para participar entre 16 de março e 31 de dezembro.