Estudantes de Cascavel conquistam medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática

Os estudantes do Colégio Marista Cascavel (PR) participaram pela primeira vez da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras e conquistaram seis medalhas: duas de prata na categoria Nacional, e uma de ouro, uma de prata e duas de bronze na categoria Estadual.

A prova, que é feita por mais de 240 mil alunos em 20 países, aconteceu em abril e desafiou a capacidade de cálculo, pensamento lógico, criatividade e cooperação dos alunos. Além disso, a Olimpíada também analisa a capacidade do estudante resolver questões lógicas em outro idioma, que pode ser alemão, espanhol, inglês, italiano ou francês, dependendo do País.

Para a coordenadora do Ensino Fundamental do Colégio Marista Cascavel, Cleiris Wichoski, o reconhecimento à dedicação dos alunos é motivo de grande orgulho: “Estudar matemática não é apenas fazer cálculos. É preciso usar a inteligência para entender os desafios propostos nas questões e nossos alunos provam que são capazes de pensar de maneira autônoma e criativa”, analisa.

A coordenadora do Ensino Médio, Luciana Faria, concorda e afirma: “A natureza dessa competição proporciona aos alunos serem protagonistas em todas as dimensões, com interesses reais, dando sentido às práticas escolares”.

A Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras foi criada em 1989, na França, e desde então estimula estudantes de todo o mundo a pensar a Matemática de uma forma desafiadora e divertida.