O Endurance Brasil, campeonato com provas de média e longa duração que reúne em seus grids carros como Ferrari, Mercedes, Porsche, Aston Martin e Ginetta, chega neste fim de semana a Interlagos, em São Paulo, pela primeira vez na temporada.

A quinta etapa do ano, com duração de quatro horas, marcará a estreia do gaúcho Luiz Otávio Floss (Incia/JR Materiais de Construção) no lendário autódromo.