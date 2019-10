Estiagem prejudica produtores de hortaliças

Reportagem: Milena Lemes

A produtora Olezia Stachlsqui cultiva cerca de 30 mil pés de folhosas em sua horta. A falta de chuva já comprometeu cerca de 4 mil deles. “O ideal é irrigar três vezes ao dia, mas estamos conseguindo irrigar apenas uma vez”, conta.

Ela explica que, por conta do sol muito forte, as hortaliças não se desenvolvem. “Quando está muito quente, a alface e o almeirão fecham rapidamente, e, por estarem fechados, eles armazenam água e, com o calor intenso, as folhas queimam”.

Olezia tem um sistema de irrigação que puxa a água de um açude que passa nos fundos da sua propriedade. Porém, sua preocupação aumenta a cada dia, porque o açude está secando: “Durante esse período sem chuva nós conseguimos dar um jeito de irrigar a plantação, mas agora temos capacidade só para mais dois ou três dias”.

De acordo com ela, o nível da água do açude baixou 20 centímetros. “Se não chover expressivamente, não tem o que fazer, nós vamos perder a plantação”, lamenta.

O Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) prevê chuva para Cascavel de hoje até domingo.

Produção diminuiu

Olezia Stachlsqui produzia 2 mil mudas de hortaliças por semana. Desde que as chuvas sumiram, a produção caiu e nesta semana ela plantou apenas 250 mudas de alface e 250 de almeirão.

De acordo com ela, a procura pelas hortaliças aumentou. “Nós estamos dando prioridade para as saladas, que são as mais procuradas”.

Quarta-feira sem rodízio

O rodízio no abastecimento de água foi suspenso novamente ontem pela Sanepar em Cascavel. De acordo com a companhia, os reservatórios amanheceram com 23 milhões de litros, mas a equipe técnica decidiu pela suspensão em razão de o consumo ter se mantido abaixo do volume distribuído nos dias mais críticos.

A programação do rodízio continua e hoje pela manhã uma nova avaliação será feita.

Conforme a Sanepar, mesmo com as chuvas esperadas para os próximos dias, o alerta continua porque os volumes previstos ainda não oferecem segurança para recarga dos mananciais de abastecimento.

Desassoreamento do Lago

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que a questão do desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel está sendo discutida com a Sanepar para que uma intervenção seja feita o mais rápido possível.

O assunto foi debatido novamente ontem ontem com o presidente da Sanepar, Claudio Stabile, e técnicos do IAP e Institutos das Águas, além do secretário do Meio Ambiente de Cascavel, Wagner Younegura.

“Trouxe mais uma vez a discussão sobre a importância da ação, a urgência que temos. Não há possibilidade de esperar um estudo, para depois fazer o projeto e a intervenção. Temos que ter uma ação imediata no lago, tendo em vista a realidade que já constatamos. É claro que deve ser feito um estudo para ver a quantidade de lodo e para onde vai ser destinado o material que for retirado porque há uma questão ambiental”, disse o prefeito.