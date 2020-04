Este ano choveu menos que no ano passado, que já foi péssimo

Cascavel – A estiagem que assola boa parte do Paraná não parece pressa de ir embora. E se 2019 já foi ruim, o ano de 2020 se desenha ainda pior. Na região de Cascavel, por exemplo, o índice do primeiro quadrimestre do ano é o pior desde 2004.

No ano passado, o acumulado de janeiro a abril foi de 715mm. Agora, choveu 377mm, pouco mais da metade. Para se ter ideia, em 2018 choveu 1.134mm no mesmo período e, no ano anterior, 847mm. Em 2004, o pior quadrimestre desde que o sistema vem sendo monitorado, havia chovido apenas 337mm.

Abril caminha para fechar com apenas 56mm, para desespero do campo e da cidade. As lavouras de milho precisam de água para se desenvolver. E, na área urbana, a Sanepar já começou a captar água do Lago Municipal, que quase esvaziou ano passado devido à falta de chuva.

Não há previsão de chover nesta semana. A chuva só entra no radar na próxima terça-feira (5), com 80% de probabilidade por enquanto, com a chegada de mais uma massa de ar polar, que derruba as temperaturas a partir da quarta, quando chega a 8ºC na região de Cascavel.

Rodízio?

A Sanepar ainda não tem planos de adotar rodízio no abastecimento de Cascavel, como acontece em Medianeira há três meses. Por aqui, ainda há possibilidade de aumentar a abertura do registro do Lago, mas, caso a situação perdure e os rios percam mais vazão, existe, sim, a possibilidade de retomada no rodízio.