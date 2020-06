Estão abertas a partir desta quinta-feira as inscrições para o PSS do Consamu

Estão abertas a partir desta quinta-feira (25), as inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratação de motorista, socorrista e técnico de infermagem para o Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná).

As vagas são para profissionais que atuarão nos municípios da região oeste do Paraná: Cafelândia, Palotina, Santa Tereza do Oeste, Cascavel, Nova Aurora e Três Barras do Paraná.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá comparecer à sede do CONSAMU/Setor de Recursos Humanos, localizada na Rua Uruguai, 283, Bairro Alto Alegre, em Cascavel – PR, ou, via sedex, para o mesmo endereço acima, no período de 25/06/2020 a 06/07/2020, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

O critério utilizado para a escolha dos candidatos será unicamente a avaliação curricular de experiência profissional e títulos.

Confira a relação das vagas e demais informações

Para outras informações: (45) 3036-7104 e 3036-7106.