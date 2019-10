Estado reúne lideranças em Foz para apresentar o Governo 5.0

O governador Carlos Massa Ratinho Junior abre nesta quinta-feira (31), às 9 horas, em Foz do Iguaçu, o encontro de capacitação Governo 5.0.

O evento reúne prefeitos, vereadores, secretários e técnicos dos municípios para discutir mudanças na administração pública, com práticas inovadoras na prestação de serviços à população.

O encontro acontece no Hotel Rafain Palace & Convention durante toda a quinta-feira e prossegue na sexta-feira (01).

No primeiro dia, após a abertura oficial, haverá palestras de secretários sobre as realizações de suas respectivas pastas nos primeiros dez meses de governo. Também haverá palestra com o economista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do IBGE e do BNDES.

Paralelamente serão realizados workshops sobre iluminação pública, uso do gás para o desenvolvimento econômico do Paraná, cidades inteligentes, captação de recursos e capacitação de vereadores.

SERVIÇO

Data: quinta-feira (31.10)

Horário: 9 horas

Local: Hotel Rafain Palace & Convention

Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz – Foz do Iguaçu.

PROGRAMAÇÃO – QUINTA-FEIRA

9h: abertura oficial – governador Carlos Massa Ratinho Junior

10h30: apresentação do Projeto Paraná Mais Cidades, pelo Chefe da Casa Civil, Guto Silva

10h50: secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex

11h20: secretário da Saúde, Beto Preto

11h35: secretário da Educação, Renato Feder

11h50: secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara

12h: secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho

12h15: presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero

14h15: secretário da Justiça, Trabalho e Família, Ney Leprevost

14h30: secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega; diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley Lipski; presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, e o superintendente executivo do Paranacidade, Eduardo Cabrini

16h: Palestra do controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, sobre Governança e Controle

17h: Palestra do economista Paulo Rabello

18h: encerramento.