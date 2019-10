Estado libera R$ 6,3 milhões para obras em nove municípios do oeste

O governo do Estado confirmou nesta quinta-feira (10) a liberação de R$ 6,3 milhões para nove municípios da região oeste do Paraná. Os recursos, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu) e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), serão investidos em pavimentação de vias urbanas, reformas de escolas e ginásios esportivo, compra de equipamentos e construção de centro de eventos. O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve em Céu Azul, onde recebeu os prefeitos e autorizou as licitações e homologações dos projetos.

Ele destacou a política do governo de levar obras estruturantes e desenvolvimento para as diversas regiões do Estado. “Buscamos alinhar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, pensando sempre no que é melhor para a população”, disse o governador. “Estou feliz de estar aqui no Oeste acompanhando a evolução das cidades”.

A maior parte dos investimentos é para Terra Roxa: R$ 2,3 milhões. A prefeitura vai aplicar na construção de um novo centro de eventos para atender a população.

Com o novo centro de eventos, explicou Altair de Pádua, prefeito de Terra Roxa, a cidade pode pensar em ampliar as feiras que acontecem durante o ano, incentivando o desenvolvimento econômico e o turismo do município. “Somos a capital nacional da moda bebê. Agora, com esse barracão, podemos pensar em ampliar de duas para quatro feiras anuais. É assim que o Governo do Estado pode ajudar os pequenos municípios”, afirmou.

As demais cidades beneficiadas são Céu Azul, Corbélia, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Matelândia, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Três Barras do Paraná.

“Somos uma cidade do agronegócio. Esses equipamentos vão ajudar a melhorar as condições das nossas estradas”, destacou Germano Bonamigo, prefeito de Céu Azul.

A cidade vai aplicar os R$ 623 mil na aquisição de uma motoniveladora e uma retroescavadeira.

FOZ DO IGUAÇU

Principal polo turístico do Paraná, Foz do Iguaçu terá R$ 200 mil à disposição para a reforma de escola e a compra de um veículo para ajuda e no dia a dia da administração municipal. Os recursos se somam a outras obras em andamento na cidade, como a construção da segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai. Além disso, a pista do aeroporto da cidade será ampliada, facilitando a chegada de novas linhas aéreas internacionais ao município.

PAVIMENTAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas autorizou a licitação para pavimentação de vias urbanas em Corbélia. Serão aplicados R$ 965 mil na reforma de trechos municipais importantes.

Serão ao todo 19.827,78m² de nova pavimentação e escape. A obra Inclui serviços de demolição de concreto simples, remoção manual de entulho, retirada de árvores, limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, revestimento asfáltico, meio-fio com sarjeta, calçada em paver, rampa de acessibilidade, sinalização horizontal, sinalização vertical, tacha refletiva, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obras.

“Reforça a visão do Governo para os municípios. E para a população, já que obras como essas garantem mais segurança no trânsito”, disse Giovani Wolf, prefeito de Corbélia.

ESCOLAS

O governador também autorizou o investimento de R$ 1,235 milhão na reforma de colégios estaduais de três municípios. A maior parte dos recursos vai para São Miguel do Iguaçu. São R$ 700 mil que serão aplicados para obras na cobertura da quadra esportiva do Colégio Estadual Castelo Branco.

Em Matelândia, o Colégio Estadual Euclides da Cunha vai receber reparos no telhado, piso, parte elétrica, além de pintura geral. Já o Colégio Estadual Almiro Sartori, em Foz do Iguaçu, também receberá reparos no telhado e pintura geral. “Esse era um pedido antigo. Vamos poder melhorar as condições da escola para nossos alunos”, ressaltou Rineu Menoncin, prefeito de Matelândia.

Ao todo as obras em Foz, Matelândia e São Miguel do Iguaçu vão beneficiar 2.228 alunos da Rede Estadual de Ensino do Paraná.

OUTRAS CIDADES

Céu Azul, Formosa do Oeste, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Três Barras do Paraná aplicarão recursos em obras de infraestrutura e também em veículos e equipamentos utilitários para ajudar na administração do município.