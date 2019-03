Estado e Itaipu vão atuar em parceria

Curitiba – A Itaipu Binacional pode ser parceira do governo do Estado na execução de projetos estruturantes para a infraestrutura do Paraná. O assunto foi discutido nessa segunda-feira (18), em encontro no Palácio Iguaçu entre o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o diretor-geral brasileiro da usina, Joaquim Silva e Luna.

Um desses projetos é o do corredor bioceânico ligando os portos de Paranaguá e Antofogasta, no Chile. A ideia, de acordo com Ratinho Junior, é usar a influência da Itaipu para criar um ambiente político propício, junto com autoridades dos países vizinhos, para tirar do papel esse projeto.

No encontro também foram tratados de outros projetos estruturantes, como o novo traçado ferroviário entre Curitiba e litoral e a modernização das rodovias estaduais. A Itaipu já é parceira do governo do Estado no projeto de construção da segunda ponte que vai ligar Foz do Iguaçu ao Paraguai. O Paraná fará a gestão da obra, que será financiada pela companhia e vai desafogar o trânsito da Ponte da Amizade.

Ratinho Junior ressaltou que o governo está preparando um plano-diretor da infraestrutura do Estado e vai destinar R$ 270 milhões para a elaboração de projetos executivos, necessários para a execução das obras. Além disso, também trabalha junto com o governo federal para ampliar a área de concessão rodoviária estadual, incluindo mais mil quilômetros de rodovias no Anel de Integração.