Estado deve repassar R$ 8 bilhões de ICMS aos municípios neste ano

Curitiba – Em todo o ano de 2020 o governo do Estado está estimando transferir R$ 8 bilhões aos municípios paranaenses. O montante é relativo à cota parte das cidades sobre a arrecadação total de ICMS. Neste mês os municípios já receberam cerca de R$ 554 milhões.

Nesta semana, a Secretaria de Estado da Fazenda fez o terceiro repasse do ano aos 399 municípios do Estado. O valor depositado nos cofres das prefeituras na terça-feira (21) foi de R$ 276,9 milhões, incluindo os 20% do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). No ano, foram transferidos quase R$ 800 milhões.

A previsão para 2020 é de que as prefeituras disponham de um total de R$ 8 bilhões distribuídos pelos 12 meses, sempre em depósitos semanais, todas as terças-feiras. No ano passado, as administrações municipais dispuseram de R$ 7,7 bilhões e em 2018 de 7,5 bilhões.

Como previsto nas Transferências Constitucionais, toda semana o governo do Estado repassa a parcela das receitas estaduais que cabe aos municípios. Dentre essas receitas, a mais importante é a do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), cujo valor destinado aos municípios corresponde a 25% do valor arrecadado pelo Estado. O repasse é efetuado com base no IPM (Índice de Participação dos Municípios), calculado pela Secretaria da Fazenda.

QR Code

Passe o leitor de QR Code do seu celular para ver a tabela de repasses do oeste do Paraná