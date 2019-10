Esquadrão Nariz Vermelho leva riso e alegria aos pacientes oncológicos

Os pacientes do Ceonc Hospital do Câncer receberão uma visita especial no próximo dia 24 de outubro. Motivados pela campanha Outubro Rosa, os acadêmicos e os egressos da Unopar Cascavel, que formam o grupo Esquadrão Nariz Vermelho, vão levar atividades lúdicas e o riso para cerca de 300 pacientes e profissionais da saúde.

A docente da Unopar e coordenadora do projeto, Kelly Regina Linzmeier de Lima, diz que o objetivo é humanizar e levar alegria em um momento de bastante fragilidade. “Faremos atividades de recreação para trazer leveza e minimizar os efeitos negativos da internação ao paciente oncológico. Os integrantes do grupo estarão fantasiados e, além da interação, vão distribuir mensagens de otimismo em um correio elegante”, conta Kelly.

Desde 2017, o Esquadrão Nariz Vermelho realiza uma série de ações no Ceonc Hospital do Câncer. O grupo surgiu a partir de uma atividade de responsabilidade social realizada em 2016. Depois dessa experiência, os alunos decidiram continuar com as ações de forma permanente, levando recreação a hospitais e comunidades de Cascavel.

Para acompanhar as atividades do grupo, os interessados podem seguir a página do Facebook do Esquadrão Nariz Vermelho.

Sobre a Unopar

Fundada em 1972 e credenciada como universidade em 1997, a Unopar é referência em inovação e é reconhecida pela vanguarda acadêmica em seus cursos de graduação, extensão e pós-graduação lato e stricto sensu.

Presente em Londrina, Arapongas, Bandeirantes, Cascavel e Ponta Grossa, além de atuar com polos de educação a distância distribuídos por todos os estados brasileiros, a Unopar presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde, Escritórios e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unopar oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

Em 2011, a Unopar passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse http://www2.unopar.br.

Sobre a Kroton

A Kroton, que faz parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C do Ensino Superior, levando educação de qualidade em larga escala. Presente em mais de 900 municípios em todo Brasil, a companhia conta com 176 unidades próprias, 1.410 polos de ensino a distância e 846 mil estudantes, sob as marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar. Transformar a vida das pessoas por meio da educação, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, é a missão da instituição, que trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do País.