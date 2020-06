Esporte, educação e ação social: Estudo irá definir como serão as atividades no Centro de Atletismo

Cascavel – Obra que por causa da pandemia do novo coronavírus teve a entrega adiada mais uma vez – como ocorre desde março de 2016 -, o CNTA (Centro Nacional de Treinamento em Atletismo), que estava previsto para ter as obras finalizadas em maio, deverá ter as portas abertas para receber praticantes de atividades físicas em Cascavel quando o esporte for retomado na cidade. Pelo menos é isso que espera a Secesp (Secretaria de Cultura e Esporte), que realiza um estudo para o funcionamento do local.

“A ideia é realizar um trabalho social agregando ações para ocupar o espaço, mas com a prática do atletismo. O Betão [José Alberto de Campos] e o Walmir [da Silva Matos] – respectivamente diretor técnico de esporte e diretor geral do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte – estiveram em Cascavel neste mês para uma reunião que contou também com representantes das secretarias municipais de ação social e de educação. A partir dela, o Fábio Langoski [técnico esportivo do município] começou a elaborar um projeto que virá a ser compilado com do Estado e transformado em um plano de ação definitivo”, explica o secretário da Secesp, Walter Parcianello.

Ainda de acordo com ele, os trabalhos de responsabilidade da Sanepar já estão concluídos e os da Copel estão no âmbito protocolar. Depois disso a Caixa Econômica Federal receberá a obra e a entregará ao Município, que deverá levar mais cerca de 10 dias para realizar as obras de asfalto no acesso ao CNTA.

Com isso, a ideia da Secesp é que o Centro de Atletismo esteja apto a proporcionar atividades a toda à população no fim do mês de julho ou no início do mês de agosto, de acordo com a retomada do esporte em Cascavel. Atualmente, os espaços públicos como quadras e ginásios estão fechados na cidade como medida de contenção à disseminação do novo coronavírus.

Funcionamento

De acordo com o técnico esportivo Fábio Langóski, que é um dos treinadores da equipe de atletismo de Cascavel, a ideia é “fazer acontecer” o atletismo no Centro Nacional tão logo as atividades esportivas sejam retomadas no município. Ainda mais porque o atletismo já estava “sem casa” antes mesmo da pandemia, por causa das obras de revitalização do Complexo Esportivo Ciro Nardi, que deverão ser concluídas justamente entre o fim de julho e o início de agosto. Ou seja, o atletismo pode dar reinício às atividades já em casa nova. “O projeto para o Centro de Atletismo prevê atividades de miniatletismo, para crianças na faixa etária de 6 a 8 anos; de treinamento para os atletas das escolinhas de atletismo de Cascavel, a partir dos 11 anos; e de condicionamento físico para toda a população, com caminhada orientada e treino funcional”, explica Langoski.