Esporte com segurança no Lago Municipal

A paisagem do Lago Municipal de Cascavel está mudando aos poucos. Cartão postal da cidade e berço de canoístas para a seleção brasileira, o local está recebendo da Confederação Brasileira melhorias que o tornarão o melhor do continente para a prática da canoagem velocidade. Para isso, medidas extras de segurança estão sendo adotadas.

É que desde a última semana o Lago começou a receber o píer, as raias e as boias que possibilitarão a Cascavel ser a sede da equipe feminina do Brasil da modalidade. O investimento em materiais foi de cerca de R$ 200 mil e a instalação completa, que conta com apoio de equipes da Prefeitura de Cascavel, da Confederação Brasileira e do Corpo de Bombeiros, deverá ficar pronta em meados de fevereiro.

Esse pelo menos é o cronograma inicial, que pode sofrer alterações de prazo. Um dos motivos pelo prazo ter sido fixado em fevereiro, por exemplo, foi a pedido de uma das empresas fornecedoras das boias. Outro, entretanto, é agora caso de polícia. É que uma das boias já instaladas sumiu ontem (21) de uma das raias. O detalhe é que se foi com toda a estrutura que a mantinha presa no cabo de aço, o que levanta a suspeita de que tenha sido levada, e não se soltado aleatoriamente. Por conta disso, um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Militar.

Por conta disso, também, a segurança no Lago Municipal será intensificada, com rondas de agentes públicos em horários alternativos e a instalação de câmeras de monitoramento, projeto que o Município levará adiante nos próximos dias e que visa evitar outros tipos de crime no local.

Píer mais fundo

Outro cuidado extra a ser tomado é orientar a população sobre o novo píer instalado no lago. Ele está localizado a poucos metros da entrada principal da pista de caminhada, mas terá acesso vedado à população, pois, ao contrário do píer de madeira, que estava em águas rasas, a nova estrutura está instalada onde a profundidade é de cerca de 2 metros. Entretanto, o atraque ao píer, de praticantes de esportes que já estiverem na água, é permitido.