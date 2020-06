Esplanada: queda no faturamento, o futuro da Cinemateca e lockdown

Conta chegou

As empresas começaram a sentir o baque da crise saniatária nas contas. Este mês, 73% das consultadas pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil revelam ter redução no faturamento – 57% tiveram mais de 20% de queda. A redução da carga horária foi uma das soluções mais usadas, responderam à 3ª edição da consulta “Impactos da Pandemia no Cenário Nacional”. Vendas por meios eletrônicos é outro recurso dos mais usados nos últimos 90 dias. Em junho, 47% das empresas consultadas responderam que iniciaram perações de vendas online. Em abril, eram 25% e em maio, 30%. O WhatsApp foi a primeira opção de vendas virtuais e hoje 36% das empresas aderiram a essa modalidade.

Que perigo!

Materiais apreendidos pela Polícia na chácara de militantes bolsonaristas em Brasília: foguetes, camisas da seleção brasileira e máscara do ursinho Pooh, para criança. Jogaram em meio ao material um facão da cozinha para cortar carne.

Cerco

A baderna deve ser investigada a fundo, e quem patrocina a bagunça e ameaças aos Poderes. Mas não há tipificação criminal para máscara do Pooh e camisa da seleção?

Tela quente

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, baixa hoje em São Paulo para reunião decisiva sobre o futuro da Cinemateca. Verbas, arquivos históricos, nova direção… tudo na pauta.

***Abre-fecha

Pirenópolis, cidade secular turística de Goiás, começou onda de centenas de demissões nas pousadas. Uma já fechou, avisou o proprietário pelo whatsapp. O prefeito João do Léo é alvo de protestos diários dos comerciários, em carreatas. Em coletiva, disse que prefere ter 3 mil desempregados do que enterrar um morador. Foi aplaudido e xingado.

Turbinado

Frederick Wassef, advogado que mantinha Fabrício Queiroz em sua casa em Atibaia (SP), tem uma queda por jatinhos. Falava a amigos do eixo SP-Brasília que era seu também o Learjet 31A da empresária Cristina Boner, sua então esposa.

***O nome

A direção do PSB avalizou o deputado federal Júlio Delgado, filho de Tarcísio, famoso ex-prefeito de Juiz de Fora, a disputar a prefeitura de Belo Horizonte. O parlamentar mora na capital há muitos anos, apesar de ter base eleitoral forte em JF.

Sorteio na tela

Por pressão da Globo, do STB e da Rede TV!, principalmente, a Mesa do Senado incluiu na pauta da quinta (25) a votação da MP 923, que permite sorteios de prêmios na TV.

***Quem manda

A queda do secretário de Saúde do Governo do Rio de Janeiro, Fernando Ferry, tem digitais da maior eminência parda do Poder no Estado, o Pr. Everaldo, “dono” do PSC.

Brasil adentro

Os governos estaduais perderam o controle da pandemia, que atinge forte o interior do Brasil. Várias prefeituras estão decretando lockdown, tardiamente.

***Taxiando

A Infraero passou para o Governo de Minas a operação do Aeroporto da Pampulha, no Centro de Belo Horizonte, em concessão de 35 anos. O apetite das aéreas ali é forte, mas Aanc restringe, pela pista curta. E o pequeno terminal ainda demanda reformas.

Turbulência 1

Vai mal das asas a Latam, que lidera reclamações nos Procons de Rio, SP e Brasília. A empresa interrompeu processe seletivo de pilotos e comissários. Sobre os registros de reclamações, alega que “segue empenhada em reduzir de forma substancial o número de reclamações”, e que “mantém um canal aberto para diálogo com clientes”.

Turbulência 2

A GOL, vice-líder nos Procons dessas capitais, preferiu não responder. Já a Azul, em terceiro no ranking de reclamações, avisa que “cumpre integralmente a MP nº 925/2020 e o Termo de Ajustamento de Conduta, atendendo as solicitações de remarcações e reembolsos de bilhetes”.