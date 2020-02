Esplanada: Hang e o barbudo, Damares e o golpe, Lula e Dilma e os 93% da BR-163

Engavetadora-Geral da União

Ao arquivar a denúncia de suposto conflito de interesse que envolve o chefe da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, a Comissão de Ética da Presidência da República mantém o histórico de “engavetora” de processos que envolvem autoridades do Governo. Só no ano passado, o colegiado, formado por sete integrantes – atualmente com uma cadeira vaga – mandou para o arquivo mais de 70 processos que tinham como alvo ministros e autoridades do Governo do presidente Jair Bolsonaro.

Solidariedade

O presidente Bolsonaro tem um hobby antigo durante voos: ler obituários, circular nomes e telefonar depois para familiares do(a) falecido quando descobre o telefone.

Mas…

…Não há notícias ainda de que tenha feito isso com a viúva do ex-capitão miliciano Adriano. A despeito disso, a se confirmar ser a autopsia do corpo de Adriano no vídeo no Twitter do senador Flávio Bolsonaro, a PM da Bahia deve muitas explicações.

***Generoso

Luciano Hang, dono das Lojas Havan, bolsonarista desde sempre, tem botado a mão no bolso para cobrir custos políticos onde o Governo do amigo, por lei, não pode bancar.

***Concorrente$

Um contato da Coluna que conheceu Hang explica a ira pública que o empresário tem contra o ex-presidente Lula da Silva. A empresa não entrou na lista das “Campeãs do Brasil”, beneficiadas com empréstimos bilionários do BNDES no Governo do Barba.

Saldo no azul

A UNE (União Nacional dos Estudantes), controlada pelo PCdoB e parte pelo PT, volta a fazer a festa no saldo com a queda da Medida Provisória que previa a ID estudantil digital e gratuita. Agora, volta a cobrar da garotada “R$ 35 mais o frete”, conforme cita no portal da entidade. Isenção só quem comprovar não ter renda.

E as ruas?

Mas causa estranheza a resposta sobre a destinação dos recursos. A UNE afirma que servem “exclusivamente para financiar toda a rede do movimento estudantil desde campanhas até protestos como o ‘tsunami da educação’, no ano passado, que pressionou contra os cortes nas universidades”. A turma não tem ido tanto às ruas.

**É golpe

O Ministério dos Direitos Humanos disparou alertas, no whatsapp e nas redes sociais, sobre elementos que procuram entidades e empresários em nome da ministra Damares Alves para participar de um evento dia 3 de março e arrecadar fundos. É golpe.

BR-163

Deputados da oposição afirmam que os Governos Lula e Dilma executaram 93% das obras de recuperação da BR-163 inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro. O petista Airton Faleiro, deputado do Pará, diz que “Bolsonaro executou míseros 7% da obra” e detalha: “Dos 707,4 quilômetros da BR-163/PA, faltavam 99 quilômetros de asfalto”.

Sem empreiteira$$

Bolsonaro mandou para vários canteiros de obra – e pavimentação de estradas – soldados e engenheiros do Exército. Que, confirma o Palácio, barateiam muito o custo.

Fantasias…

Na próxima terça-feira de folia, completa um ano que o deputado federal Célio Studart (PV-CE) apresentou projeto de lei que proíbe uso de penas e plumas de animais para a produção de fantasias e alegorias. A proposta depende do relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço.

…sintéticas

Designado para a função em abril, Otaci Nascimento (Solidariedade-RR) ainda não se manifestou. De acordo com a proposta, as agremiações carnavalescas deverão utilizar materiais sintéticos, de produção exclusivamente industrial.

**Valeu, Inpi!

O Inpi avisa que, desde o fim de janeiro, “o tempo para registro da marca já estava em apenas seis meses, alcançando os padrões dos principais escritórios de propriedade industrial do mundo”. Bem diferente dos cinco anos da praxe anterior. Viva!