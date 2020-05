Esplanada: desafio da urna, Fábios e guerreiros

Desafio da urna

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira, em sessão virtual, com o desafio de manter o calendário eleitoral e a eleição municipal em outubro diante da pandemia. Pode encontrar também o reclame do presidente Jair Bolsonaro – desde deputado federal ele cobra isso – sobre a impressão de votos na urna, o que não foi implantando. Os políticos estão apreensivos sobre a saúde pública. Mês que vem os partidos devem registrar as candidaturas, e não há certeza da autorização para as convenções partidárias, que causam aglomerações. E não há planos nas legendas para convenções virtuais.

Fábios

O comando da Polícia Federal substituiu o chefe de Comunicação da corporação. Saiu o agente Fábio Ricardo Bueno e entrou ontem o delegado Fábio Ricardo Mota.

Guerreiros

Em apenas um dia, três jovens profissionais de enfermagem morreram vítimas de coronavírus no Amapá. São Sayonara Vaz, Evandro Costa e Viviane Brito.

Asas da História

A Força Aérea vai leiloar peças e sucatas do caça F-5, do helicóptero H 34 Super Puma, e do T-25 Neiva e Pluma na quinta (25) a partir das 11h no site www.joaoemilio.com.br.

Oi…

A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, pode ter derrubado, involuntariamente, o ministro Nelson Teich, ao visitar semana passada um hospital de Floriano (PI) que tem cloroquina no protocolo de tratamento. O MS só enviou um representante. O Ministério de Ciência e Tecnologia também enviou turma.

…e tchau

Damares mandou vídeo para o presidente Jair Bolsonaro. Teich foi cobrado entre portas, pela fixação do presidente em garantir o medicamento no tratamento de contaminados – o que o então ministro não concordava. Foi um dos motivos da saída do cargo.

Despertador

Aliás, Nelson Teich acordou na coletiva, engrossou a voz, mas já era tarde.

**Rio sem esquerda

Um dos favoritos ao cargo, Marcelo Freixo retirou a pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro após Psol resistir à aliança com o PT. A esquerda está à deriva na cidade.

**Chico fora

Engana-se quem falar no quadro histórico Chico Alencar. O ex-vereador, ex-estadual e ex-federal está fora. Vai priorizar o doutorado e uma candidatura para vereador.

Sem festa

O fim de semana seria de cidades históricas lotadas com a religiosa Festa do Divino. Pirenópolis (GO) tem a tradicional Cavalhada e encenação da batalha dos Mouros x Cristãos. Receberia até 15 mil turistas. Bom Jesus da Lapa (BA), onde tem a Gruta, ficou vazia com pousadas fechadas. Quase 100 ônibus de turismos foram cancelados.

***Gabinete 904

O deputado Ricardo Silva (PSB-SP) assumirá a vaga deixada por Luiz Lauro Filho (PSB-SP), que morreu ontem de infarto – e que entrou em abril no lugar do falecido deputado Luis Flávio Gomes, vítima de leucemia. Toda sorte a Ricardo.

Cartão virtual

A Elo e a Caixa geraram mais de 1 milhão de cartões de débito virtuais, impulsionados com a liberação do auxílio emergencial. O benefício já pode ser utilizado sem necessidade de saque para compras on-line no débito em diversos sites e app.