Esplanada: Adiamento da eleição, Linha direta, Especialista em covid

Adiamento da eleição

O adiamento das eleições municipais deste ano, de outubro para até dezembro, por causa da pandemia do coronavírus, está cada vez mais perto de ser concretizado. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente, criaram grupo de trabalho para apresentar uma proposta ao futuro presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, também simpático à ideia. Todas as bancadas na Câmara consultadas são a favor. Mês passado, a Coluna soltou sondagem nacional e inédita, da Paraná Pesquisas, sobre o assunto: a maioria dos entrevistados (55,6%) é a favor da mudança de data; 37,8% são contra e 6,6% não responderam.Contágio no banco

A Caixa tem 20 bancários e terceirizados afastados por contaminação de coronavírus apenas em Alagoas e Ceará. Na Paraíba, um empregado morreu infectado.

Outro lado

O ex-senador Romero Jucá (MDB), que levou uma inesperada surra nas urnas de 2018, tornou-se… consultor de política e economia.

Corona market

Começam a aparecer anúncios curiosos de máscaras, o novo filão das confecções. Em Águas Claras (DF), uma faixa anuncia estilizadas a R$ 8, com “licença da Anvisa”.

Direto do Palácio

O delegado Fábio Mota chega ao cargo de chefe da Comunicação no famoso “Máscara Negra”, sede da Polícia Federal em Brasília, apadrinhado diretamente pelo Planalto, de onde sai. Até antes da nomeação, Fábio era assessor de imprensa da Secretaria de Governo da Presidência da República.

Na Europa

“Se a PF tivesse independência, eu não teria sido afastado ou demitido”. A frase é do ex-delegado federal e ex-deputado Protógenes Queiroz, notabilizado por prender o banqueiro Daniel Dantas. Hoje residindo na Suíça, segundo conta, sob proteção.

Linha direta

O editor faz live com Protógenes hoje, a partir das 10h, na página do Facebook dele (Protógenes Pinheiro) e na página do Face Coluna.Esplanada.

Sem pista

O histórico kartódromo do Guará, satélite do DF, será desativado. O tricampeão de F1 Nelson Piquet já acelerou na pista. Além de Pupo Moreno e Wagner Rossi.

De boa em casa

Um dos maiores defensores da quarentena e do isolamento social, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, não participará da reunião on-line com o presidente Jair Bolsonaro amanhã. Câmara testou positivo para coronavírus e está em casa.

Laudo Natel

O ex-governador paulista Laudo Natel, que morreu anteontem, foi quem lançou Paulo Maluf na política. Primeiro, na Secretaria dos Transportes; em 1978, foi derrotado pelo próprio Maluf no colégio eleitoral para governador. Historiadores apontam que o gesto de Maluf ajudou a abertura política no Brasil. Natel também foi um dos padrinhos da ascensão do economista Delfim Neto.

MERCADO

Investimentos…

O colégio de Líderes do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne CEOs de 60 dos maiores grupos empresariais – 45% do PIB nacional e empregador de 1 milhão de pessoas – recebe hoje Carlos Takahashi, presidente da BlackRock Brasil, regional da maior gestora de investimentos do mundo.

… sustentáveis

Na reunião no canal /CEBDSBR do Youtube, Takahashi vai levar recado do líder global da BlackRock, Larry Fink, de que a sustentabilidade e mudanças climáticas remodelam finanças e os investimentos também no Brasil. E apresentará projeções de investimentos

Especialista em covid

Nesses tempos de redes sociais em que há “especialistas” em tudo nos “achismos”, como diria o saudoso Enéas Carneiro, a LinkedIn acertou na iniciativa. Elencou 12 especialistas em saúde que entendem da pandemia de covid-19 para referências e informações confiáveis. É a lista “LinkedIn Top Voices da Saúde”.

Alerta “bucal”

Embora os dados das operadoras de Odontologia e Medicina de Grupo, que representam 77,3% do mercado de odontologia suplementar apresentem crescimento de 13,15%, entre março de 2019 e este ano, o Sinog, que representa essas operadoras, alerta que a crise vindoura tem contornos mais graves do que em 2008 e 2014.