Espinheira-santa, ótima aliada contra gastrite e dores estomacais

Conhecida por espinheira-santa, a espécie Maytenus ilicifolia está classificada na família botânica Celastraceae e na ordem Celastrales a mesma da erva-mate (Ilex paraguariensis). Originária do Brasil, a planta apresenta expressiva concentração na região sul do país (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), sendo encontrada também em alguns pontos da Argentina (Leste), Uruguai e Paraguai.

Os primeiros estudos realizados com espinheira-santa ocorreram em 1934 quando a medicina popular começou a usar a folha para tratamento contra úlceras, gastrites e dispepsias. Com isto uma intensa investigação se deu no decorrer dos anos para a melhor compreensão do universo bioquímico e farmacológico da espécie.

Foi comprovado que a planta possui capacidade gastroprotetora, além de descobrirem atividades antibacteriana e antifúngica. A planta pode ser utilizada como chá em infusão para dores estomacais, ulcerações e casos de gastrite.

O chá pode ser consumido tranquilamente, desde que tomado da forma correta. Caso você faça uso de outro medicamento, é indicado consultar o médico para que não haja interação medicamentosa que é quando um remédio interfere no funcionamento de outro e nenhum dos dois age corretamente no organismo.

O ideal é consumir quantidades pequenas da planta para evitar intoxicação. O recomendável é 10g para 100ml de água ao dia, de preferência as folhas frescas por possuírem uma quantidade maior de propriedades benéficas. Consulte o médico em casos de gravidez, amamentação, de querer engravidar e em caso de doenças.

