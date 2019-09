Espetinho grelhado de Pintado Copacol

INGREDIENTES:

500 g de filé de pintado Copacol

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 dentes de alho

Ervas finas (manjericão, salsa, tomilho e orégano)

1 pimentão amarelo

2 talos de aipo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 limão

Raspas de limão

200 g de tomate cereja

MODO DE PREPARO:

Corte o Filé de Pintado em cubos, tempere com sal e pimenta. Reserve.

Pique o alho e as ervas finamente, em seguida corte o pimentão e o aipo em pedaços grandes. Reserve.

Adicione as ervas finas picadas e o alho nos cubos de pintado, acrescente o azeite, as raspas e o suco do limão, deixe marinar por 30 minutos.

Monte os espetos começando pelo filé de pintado, em seguida o aipo, o pimentão e o tomatinho, repita esta sequência até preencher o espeto e terminar todos os ingredientes.

Coloque na grelha e asse até que todos os ingredientes fiquem dourados.