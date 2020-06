Espaços públicos de Medianeira são desinfectados

A Defesa Civil e Secretaria de Saúde, através do setor de Endemias, realizaram no último sábado (27), novamente o trabalho de desinfecção, desta vez no quarteirão do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, Paço Municipal, Parque 25 de Julho e o ponto de ônibus em frente à Escola Municipal Ulisses Guimarães, que também são locais de grande circulação de pessoas.

Os agentes de Endemias do município foram uma das primeiras equipes de endemias a receber treinamento para aplicação de produtos químicos no combate à covid-19 no Paraná.