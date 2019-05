Espaço ApaeXonados:Paraná já tem representantes para o Festival Nacional Nossa Arte

Foram quatro dias de total imersão à cultura e apresentações de talentos paranaenses. De 21 a 24 de maio, Cascavel sediou o maior evento artístico das Apaes do Paraná, o 11º Festival Estadual Nossa Arte, ao reunir 28 delegações e perto de 800 artistas em apresentações, sempre lotadas no Teatro Sefrin Filho, em Cascavel. O evento também contou com a exposição de artesanato.

Organizado pela Federação das Apaes do Estado do Paraná, o evento serviu de trampolim para a participação dos primeiros lugares por categoria, no Festival Nacional Nossa Arte, em novembro, em Manaus, capital do Amazonas.

Para o presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, o evento foi um grande sucesso em todos os sentidos: “No palco do Teatro Municipal, esteve presente todo potencial artístico dos alunos atendidos pelas entidades, resultado do trabalho desenvolvido com maestria, dia a dia pelos colaboradores pelos quatro cantos do Estado”.

O coordenador estadual de Arte, Sérgio Feldhaus, disse que o festival ficará marcado na memória pela expressiva participação estadual e dedicação de todos. “Foram dias de muita alegria e superação em que todos saíram vencedores”.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Artesanato

1º e 2º lugares – Conselho de Apucarana

3º lugar – Conselho de Dois Vizinhos

Artes Visuais

1º lugar – Conselho de Apucarana

2º lugar – Conselho de Pato Branco

3º lugar – Conselho de Irati

Música

1º lugar – Conselho de Jacarezinho

2º lugar – Conselho de Apucarana

3º lugar – Conselho de Paranavaí

Dança

1º lugar – Conselho de Umuarama

2º lugar – Conselho de Londrina

3º lugar – Conselho de Dois Vizinhos

Dança Folclórica

1º lugar – Conselho de Tomazina

2º lugar – Conselho de Jacarezinho

3º lugar – Conselho de Umuarama

Artes Cênicas

1º lugar – Conselho de Loanda

2º lugar – Conselho de Pato Branco

3º lugar – Conselho de Francisco Beltrão

Literárias

1º e 2º lugares – Conselho de Apucarana

3º lugar – Conselho de Santo Antônio do Sudoeste